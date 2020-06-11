سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 50 طنا من التمور هدية من المملكة العربية السعودية لجمهورية بوركينا فاسو.قام بتسليم المساعدات نيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي لوزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة هيلين ماري لورنس البودو في مقر سفارة المملكة بالعاصمة واغادوغو.ووجهت الوزيرة هيلين البودو شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين على ما يقدمانه من جهود كريمة في سبيل العمل الإنساني لإيصال المساعدات للمحتاجين في بلادها، منوهة بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بوركينا فاسو.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.ومن جهته، وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مذكرة للتعاون المشترك مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لدعم الأبحاث الفكرية العلمية والأنشطة الثقافية واستضافة الباحثين والكتّاب لدراسة التنمية في اليمن، ومثّل الطرفان خلال التوقيع عن البرنامج المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، وعن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمين العام للمركز الدكتور سعود بن صالح السرحان. وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سيثري عمل البرنامج، فالمركز يبادر دائمًا للقيام بدور كبير ومؤثر، مؤكداً أن البرنامج لن يتوانى عن التعاون مع مختلف المنظمات، من خلال عقد شراكات تنموية مستدامة على الصعيد الدولي والسعودي واليمني، بهدف التعاون على بناء القدرات في البرنامج والاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات، حرصاً من البرنامج على تطبيق أفضل المعايير الدولية في تنفيذ مشاريعه التنموية.