أكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن المملكة حققت نجاحاً غير مسبوق في تجربة الاختبارات عن بُعد، بعدما وفّرت بيئة تقنية حديثة مكّنت أبناءنا الطلبة من أداء اختباراتهم بإجراءات سهلة وميسرة، في ظل ظروف جديدة لم يعتدها طلاب المملكة، مشيراً إلى أن التجربة حظيت بمتابعة حثيثة ودعم غير محدود من لدن القيادة الرشيدة للمملكة، في ظل هذه الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي واجهت كل مناحي الحياة.وثمن جهود ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على ما أولته المملكة لجهود التحول الرقمي، وتجربة الاختبار التحصيلي عن بُعد من اهتمام، وما وفرته من إمكانات.وأضاف: تحقق نجاح وإنجاز كبيرين تمثلا بتجاوز الفترة الأولى، ونجاح التجربة الفريدة للاختبارات عن بُعد. كما نوه بجهود العاملين في المركز الوطني للقياس والإدارة العامة لتقنية المعلومات ومختلف قطاعات الهيئة ودورهم في تحقيق هذا الإنجاز وتجاوز المرحلة الانتقالية من الاختبار الاعتيادي إلى الاختبارات المحوسبة عن بُعد في فترة وجيزة، وظروف عمل استثنائية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -رغم الظروف القاسية- وحرصهم على اكتساب الطلبة المهارات التقنية، في ظل وجود بنية تحتية رقمية وفرتها المملكة، وعملت على تطويرها، لتحقيق رؤية المملكة 2030.