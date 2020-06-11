أعلنت وزارة الصحة أمس (الأربعاء) أنه تم تسجيل 3717 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد، في وقت واصلت الرياض في احتلال صدارة الإصابات، بواقع 1317 حالة، بنسبة 35.4% من إجمالي الإصابات.وارتفع إجمالي الإصابات إلى 112288 حالة، منها 33515 حالة نشطة، منها 1693 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المكثفة.وبينت الوزارة أنه تم تسجيل 36 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 819 وفاة، لافتة إلى تسجيل 1615 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 77954.