كثفت شرطة منطقة مكة المكرمة من تواجدها الميداني والأمني في الأسواق الشعبية لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي المتخذة لمواجهة جائحة «كورونا»، التي تأتي إنفاذاً للأمر الملكي انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي فايروس كورونا المستجد.وتنفذ شرطة منطقة مكة المكرمة في كافة محافظات المنطقة جولات ميدانية راجلة وعبر مركبات أمنية لمتابعة تطبيق لائحة مخالفة التباعد الجسدي في التجمعات، وعدم لبس الكمامات في الطرقات، وتكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات.