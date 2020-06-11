دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، عبر الاتصال المرئي، مركز صحي صلاح الدين.

ويقع المركز على مساحة 2000 متر مربع، ويعمل على مدار الساعة، للطوارئ والأسنان والأمراض المزمنة. ويحتوي على رعاية صحية أولية تشمل العيادات العامة والتخصصية، والأمراض المزمنة، والحوامل، والاستشارات الدوائية، والتغذية العلاجية وتخصصية أسبوعية حسب الحاجة، إضافة إلى الأقسام الفنية المساندة مثل المختبر والأشعة والصيدلية.

فيما يحتوي المركز على مركز للرعاية الطبية العاجلة «Urgent Care Center» يعمل على مدار الساعة، ويضم 5 عيادات، ويستقبل جميع الحالات الباردة ويقدم لها الخدمة الطبية، فيما يوجد مركز نقل إسعافي ملحق مخصص للحالات التي تستدعي النقل للمستشفيات.