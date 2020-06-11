يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان حفل التخرج السنوي لطلاب وطالبات جامعتي تبوك وفهد بن سلطان.

وتُجري الجامعتان حاليا الترتيبات النهائية لتخريج 8165 طالبا وطالبة.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي أسمى آيات الشكر والامتنان للأمير فهد بن سلطان على تشريفه حفل الجامعة الـ14 للخريجين خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور الذيابي إن أمير المنطقة كما عهدناه يشارك أبناءه طلاب وطالبات جامعة تبوك في كل عام فرحتهم، ويدعم أبناءه بكلماته الأبوية التي يضعونها نبراساً لحياتهم المستقبلية، لما تحتويه من توجيهات سديدة ونصائح قيمة، وتوضيح للدور الذي تقوم به الدولة.

كما رفع مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان لتشريفه حفل تخريج الدفعة الـ12 من طلاب وطالبات الجامعة من حملة البكالوريوس والدفعة الـ7 من حملة الماجستير.‏