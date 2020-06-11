عززت 10 جامعات سعودية مكانتها عالميا بدخولها ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف QS البريطاني للجامعات العالمية لعام 2021.

وانضمت 3 جامعات جديدة لذات التصنيف، بعدما دخلته 7 جامعات في تصنيف (2020)، الذي تم صدوره في نوفمبر الماضي. وكعادتها تبوأت جامعة الملك عبدالعزيز الصدارة على الجامعات السعودية، وفضلا عن احتفاظها بمكانتها العالمية ضمن أفضل 200 جامعة عالمية والذي دخلته في تصنيف 2020 (المركز 186)، تقدمت في التصنيف الجديد، محتلة المركز 143. كما تقدمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى المركز 186، بعدما كانت في المركز 200 عالميا في تصنيف 2020. وانضمت 8 جامعات أخرى لأفضل 1000 جامعة في التصنيف الجديد، فاحتلت جامعة الملك سعود المركز 287 عالميا (كانت 281 في تصنيف 2020)، واحتلت جامعة أم القرى المركز 474 (كانت في تصنيف 2020 في مجموعة 501/510)، وجاءت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل متقدمة هذا العام في المجموعة 521/530، (كانت في تصنيف 2020 في مجموعة 541/550)، وتأخرت جامعة الملك خالد إلى المجموعة 601/650، بعدما كانت في 2020 في مجموعة (501/510)، وللمرة الأولى، دخلت جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن قائمة الأفضل لتأتي في المجموعة 751/800، ودخلت 3 جامعات سعودية في المجموعة 801/1000، إذ عادت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لقائمة الأفضل، التي غابت عنها في تصنيف 2020، رغم حضورها في سنوات 3 سابقة (2017/2018/2019)، وحافظت جامعة الملك فيصل على مركزها الذي كانت فيه بتصنيف 2020، فيما للمرة الأولى دخلت جامعة الأميرة نورة للمجموعة. يذكر أن تصنيف الجامعات العالمي QS يعتمد في ترتيب الجامعات على 6 معايير تشمل: جودة البحث العلمي 40%، معدل النشر لكل عضو هيئة تدريس 20%، توظيف الخريجين 10%، النظرة العالمية للجامعة 5%، نسبة الطلبة الدوليين لمجموع الطلبة 5%، وجودة التعليم 20%.