ترأس أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن سلمان الجلسة الأولى للمجلس في دورته الأولى للعام المالي ٢٠٢٠ «عبر الاتصال المرئي»، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها مبادرات تحسين البيئة العمرانية بالمنطقة ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لهيئة تطوير المنطقة، كما ناقش المجلس دور مشاريع التأهيل البيئي للأودية، ودور مشاريع الحدائق والمنتزهات العامة التي تنفذها أمانة المنطقة.

وأثنى المجلس على مبادرات الأمانة المتمثلة في نقل الورش الصناعية من داخل الأحياء السكنية ومعالجة وضعها القائم وتبني الحلول اللازمة لها بالشراكة مع القطاع الخاص، لإنشاء مجمعات صناعية مهيأة بالبنية التحتية اللازمة لتحقيق اشتراطات السلامة والبيئة وتحسين المشهد الحضري، التي سيتم الانتهاء منها خلال عامين.

كما اطلع الأمير فيصل بن سلمان وأعضاء المجلس على الدراسة المقدمة من تعليم المنطقة حول تقدير احتياج الأحياء السكنية من المدارس التعليمية. وأشار المجلس إلى أهمية متابعة تنفيذ المشاريع التعليمية المتعثرة لتلبية الاحتياج وتخصيص مشاريع تعليمية للمخططات الجديدة، واستعراض مشروع طيبة بلا مبان مستأجرة ومساراته الزمنية لاستبدال المدارس المستأجرة بأخرى نموذجية، وأوصى بخطة زمنية محددة للتخفيف على المدارس التي تشهد كثافة طلابية عالية في بعض أحياء المدينة وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومميزة.

وحث أمير منطقة المدينة المنورة على الاستفادة من فترة توقف الدراسة لصيانة المباني المدرسية في المنطقة والمحافظات والقرى التابعة لها، والحرص على توفير كافة الخدمات اللازمة لها.

وأوضح أمين عام المجلس المهندس محمد بن إبراهيم عباس أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات والتوصيات اللازمة.