أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد نتائج التحويل الداخلي بين تخصصات الجامعة المختلفة، بعد استقبال أكثر من 2800 طلب تمت دراستها وفرزها إلكترونياً.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، أنه تم تحقيق رغبة ما يقارب 40% من طلبات التحويل، مؤكداً حرص والتزام العمادة بمبدأ العدالة والشفافية في عمليات التحويل التي تمت على أسس ومحددات أبرزها اعتماد عمليات التحويل على المعدلات الأعلى نسبة، وعدد المقاعد المتاحة التي حددتها الأقسام بالجامعة، بما يضمن حقوق جميع المتقدمين.

وأكد القرني حرص العمادة على خدمة المراجعين عن بعد من خلال خدمات (أكاديميا، تواصل، تواصل مع عمادة القبول والتسجيل)، لافتاً إلى أنه يتعذر استقبال المراجعين في العمادة خلال هذه الفترة، تطبيقاً للاحترازات الصحية المتبعة للحفاظ على سلامة الجميع.