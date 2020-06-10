نفذت أمانة منطقة تبوك اليوم (الأربعاء) بالشراكة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة عدداً من الجولات الرقابية على المراكز التجارية الكبرى بالمنطقة والمتسوقين، للحد من انتشار فايروس «كورونا» المستجد ومتابعة مدى التزام المحلات بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكدت الأمانة أنها تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة على مراقبة أسواق النفع العام بحملات مستمرة بلا توقف حتى نهاية الأزمة الحالية، كجزء من المسؤولية المناطة بها وبالجهات الشريكة للتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالوطن والمواطن، والتحقق من التزام أصحاب المحلات بالقرارات المنظمة لعملها في ظل جائحة «كورونا»، مشددة على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفرادا.

وأشارت إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومنها التقيد بالأوقات المحددة، وتنظيم دخول العملاء وخروجهم، وتفادي الازدحامات من خلال إيقاف استقبال الطلبات، واستمرار غلق المحلات غير المشمولة بقرارات السماح بمزاولة النشاط، مشددة على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق.

وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خصوصاً بعد العودة للحياة الطبيعية، مؤكدة أن مسؤولية الفرد (المواطن والمقيم) واتباعه للتعليمات الصادرة بهذا الشأن تدل على وعيه، وهو ما يحقق رؤية المملكة في شعبها المتكاتف يدا واحدة لحمايتها واستحقاق العيش فيها، داعيةً إلى ضرورة تعاون الجميع مع الإجراءات المتخذة كافة بهدف حماية الوطن ومن فيه من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.