ودّع أهالي منطقة المدينة المنورة الممرضة نجود الخيبري، إحدى أبطال الصحة، التي تعمل بصحة المدينة المنورة، عن عمر يناهز 45 عاماً، تاركة خلفها 4 من الأبناء (3 بنات وابن)، إثر إصابتها بفايروس «كورونا».

نجود درست التمريض وعملت 15 عاماً دون كلل أو ملل، مترجمة روح العطاء في مهنتها.

وقالت لـ«عكاظ» دلال ابنة أختها: «نجود عاشت معي منذ الطفولة، فكانت تحمل داخلها إنسانية عظيمة وشخصية رائعة تشعر بالمسؤولية عن الجميع».

وأضافت: «نجود أصيبت منذ أسبوع بفايروس كورونا المستجد ودخلت في حالة حرجة حتى استقبلنا نبأ وفاتها، فنسأل الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته».

وقال ابن اختها عمر: «نجود تستحق كل كلمات الحب والشكر لتفانيها بعملها على مدى 15 عاماً في خدمة صحة المدينة».

من جانبه، ذكر المتحدث باسم صحة المدينة مؤيد أبو عنق أن الممرضة نجود الخيبري انتقلت إلى رحمة الله بعد إصابتها بفايروس «كورونا» المستجد، وتم تنويمها بمستشفى أحد لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ووافتها المنية مساء أمس (الثلاثاء).