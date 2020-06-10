كثفت شرطة منطقة مكة المكرمة من وجودها الميداني والأمني في الأسواق الشعبية لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي المتخذة لمواجهة جائحة «كورونا»، والتي تأتي إنفاذاً للأمر الملكي «الذي يأتي انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي فايروس (كورونا) المستجد».



وتنفذ شرطة منطقة مكة المكرمة في كافة محافظات المنطقة جولات ميدانية راجلة وعبر مركبات أمنية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، مخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، عدم لبس الكمامات في الطرقات، عدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات.