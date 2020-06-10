تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم من وزير خارجية جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات جائحة كورونا المستجد حول العالم والجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعياته.