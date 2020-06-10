وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول (بنين/بنات) اليوم (الأربعاء)، اتفاقية تعاون مع فريق «صنائع المعروف» التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمنطقة، بهدف المساهمة في تقديم خدمات إدارة الاختبارات والقبول عبر أفراد الفريق وإيصال الوثائق إلى منازل الطلاب والطالبات تماشياً مع الاحترازات والتدابير الوقائية المبلغة من وزارة الصحة.

بدوره أكد مدير عام والتعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم أهمية توقيع مثل هذه الاتفاقية والشراكات وفي مثل هذا الوقت، إذ تسعى الإدارة من خلالها للتماشي مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ضمن مبادرة (وثيقتي) المقدمة من إدارة الاختبارات والقبول إلى نشر ثقافة العمل التطوعي باعتباره أحد أبرز مستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى تقديم خدمات إدارة الاختبارات والقبول عبر أفراد الفريق التطوعي ودعم التعاون بين الفرق التطوعية الوطنية والمؤسسات الحكومية.

ومن جانبه، أوضح مدير الاختبارات والقبول بتعليم المدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز الحجيلي، أن الإدارة سعت من وراء توقيع هذه الاتفاقية مع فريق صنائع المعروف التطوعي إلى تقديم الخدمات لمستفيدي إدارة الاختبارات والقبول (بنين/بنات) بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة وإيصال الوثائق الدراسية للطلاب والطالبات إلى منازلهم.