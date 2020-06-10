رصدت جولات فرق وزارة التجارة بمحافظة الطائف اليوم (الأربعاء) عقب الساعة 12 ظهراً، عزوف مجموعة كبيرة من محطات الوقود في المحافظة عن تعبئة البنزين للمركبات.



ويأتي هذا التصرف المخالف من مجموعة المحطات قبل الإعلان عن فترة المراجعة الشهرية لأسعار البنزين والمحددة في يوم 10 من كل شهر ميلادي.



وعلمت «عكاظ» أن مراقبي وزارة التجارة تلقوا العديد من البلاغات من المواطنين، عن امتناع العمالة الموجودين في تلك المحطات عن تعبئة البنزين، بذريعة انتهاء الوقود، والبعض الآخر منها قام بإغلاق المحطات حتى لا ينكشف أمره، في حين توجه مراقبو وزارة التجارة لتلك المحطات وتسجيل تلك المخالفات، حيث جرى التعامل معها وفق العقوبات المقررة في اللوائح والأنظمة لوزارة التجارة، وذلك بتغريم المحطات الممتنعة عن تعبئة الوقود، بغرامة مالية تقدر بـ 1000 ريال عن كل مضخة في محطة الوقود المخالفة.