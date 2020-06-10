‏‫استقبلت أقسام الإسعاف والطوارئ في تسعة مستشفيات بمنطقة الجوف خلال شهر رمضان المبارك من العام الحالي 1441هـ ما يزيد على 36521 مراجعاً وقدمت لهم الخدمات العلاجية والإسعافية، حسب الحالة المرضية.



وراجع مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا العدد الأكبر بواقع 6848 مراجعاً، وقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا 6683 مراجعاً، وراجع قسم الإسعاف بمستشفى طبرجل العام بمحافظة طبرجل 5829 مراجعاً، وبلغ عدد المراجعين لإسعاف مستشفى صوير العام 3847 مراجعاً، وعدد مراجعي إسعاف مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا بواقع 3673 مراجعاً.



فيما بلغ عدد مراجعي إسعاف مستشفى ميقوع العام 3461، وراجع إسعاف مستشفى دومة الجندل العام بمحافظة دومة الجندل 3176 مراجعاً، وفي مستشفى أبو عجرم العام راجع الإسعاف 1774، أما إسعاف مستشفى الإرادة للصحة النفسية فقد راجعه خلال شهر رمضان الماضي 1230 مراجعاً.



وتم خلال مراجعتهم تقديم الخدمات الطبية المختلفة والعناية الصحية.