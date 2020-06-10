أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع «موهبة»، أن المملكة حققت إنجازاً علمياً دولياً غير مسبوق، وذلك من خلال مشاركتها بطلابها في أولمبياد الرياضيات الآسيوي الباسيفيكي الذي أقيم عن بعد، وقد حصد طلاب المملكة 7 ميداليات و3 شهادات تقدير، وبذلك تحقق المملكة المركز 15 في المسابقة من بين 337 طالباً يمثلون 38 دولة، في إنجاز غير مسبوق على مدار مشاركات طلاب المملكة في المسابقة التي بدأت من 2011.وأكدت «موهبة» أن طلابها المشاركين تمكنوا من تحقيق 133 درجة، وهي أعلى درجة حققتها المملكة في تاريخ مشاركاتها بالمسابقة، وأن جميع طلاب المملكة الـ10 المشاركين نجحوا في حصد جوائز متقدمة في المسابقة؛ 3 ميداليات فضية حققها كل من الطلاب: خالد العجران، ومروان الخياط، وحمزة الشيخي، و4 ميداليات برونزية فاز بها كل من: نواف الغامدي، ومحمد الشهري، وسلمان المطراش، ومحمد الدبيسي.