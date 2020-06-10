عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى اجتماعا «عن بعد» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، وعدد من المسؤولين في الهيئة.وجرى خلال الاجتماع بحث أبرز ما ورد في التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/‏1441هـ، وأهم إنجازات الهيئة وخططها المستقبلية، وأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه أداء الهيئة بهدف رفع جودة خدماتها، للنهوض بالموانئ السعودية إلى أعلى درجات الكفاءة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.وقدم أعضاء اللجنة في الاجتماع عددا من الاستفسارات والتساؤلات لرئيس الهيئة، في إطار دراستها تقرير الهيئة العامة للموانئ السنوي للعام المالي 1440/‏1441هـ، تمهيدا لرفع اللجنة تقريرها متضمنا توصياتها للمجلس.