في خطوة تؤكد أن الكلمة الصادقة لا تموت، تستعيد صحيفة «عكاظ» بعضاً من نبض وومض الراحل الدكتور عبدالعزيز النهاري، رئيس تحرير «عكاظ» المكلف سابقاً، إذ تنشر الصحيفة بدءا من غد (الخميس)، مقالات مختارة للراحل سبق أن نشرها في صحيفته التي استكمل فيها مسيرة 40 عاماً من العطاء في بلاط «صاحبة الجلالة».النهاري أمضى مشواره بخطى واثقة رشيقة، وابتسامة لم تفارق محياه، إذ قَدِمَ للإعلام متواضعاً حاملاً في قلبه الكثير من الحب والصدق للمهنة ولزملاء الحرف. وبهذا السمو يبقى النهاري أيقونة خالدة في ذاكرة الإعلام تؤكد دائماً أنه غاب ولم ينطفئ ومات ولن يُنسى.