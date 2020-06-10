أعلنت وزارة الصحة أن 40% من الإصابات الأخيرة خلال الأسبوع الماضي بفايروس كورونا المستجد «كوفيد19»، بسبب المخالطة الاجتماعية، مبينة أن انتشار الإصابات جاء بسبب عدم الحذر من بعض الأشخاص خصوصا في الأسر، وعدم التقيد بالاحترازات عند التنقل لأسرهم، ما رفع نسبة انتشار المرض بشكل كبير.وبين مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن ارتفاع الإصابات في الرياض وجدة يؤكد الحاجة إلى مزيد من الالتزام، فيما بعض المناطق والمحافظات تسير حسب الخطة، ومناطق أخرى تستوجب التزاما أكثر وبذل المزيد من الجهود لتقليل قوة الانتشار، لافتا إلى أن هناك ممارسات وسلوكيات خاطئة وقعت ونأمل ألا تتكرر وأن يراعي الجميع التقيد بالاشتراطات الصحية، مشيدا بدور الشريحة الأكبر في المجتمع التي التزمت الحذر وطبقت الاحترازات.وبين العبدالعالي أنه في الأسبوع الماضي تم تسجيل 19560 حالة إصابة، و10546 حالة تعافٍ، و234 وفاة، متوقعا ارتفاع الإصابات في الأيام القادمة، وأشار إلى أن إجمالي الفحوصات المخبرية ارتفع إلى 997673 فحصا، وهي متاحة للجميع وبإمكان أي فرد الحصول على الخدمات. واعتبر الكمامات غير كافية وحدها للوقاية من كورونا، إذ لا بد من وضع مسافة كافية بين الأفراد بمعدل المترين وغسل اليدين.وأشار العبدالعالي إلى وجود 214 عيادة «تطمن» لمن يعانون من أعراض كورونا، تعمل على مدار الساعة وطيلة الأسبوع، وإتاحة فحص كورونا في مراكز متخصصة ووحدات متخصصة.وحول بروتوكولات الأدوية المستخدمة أكد العبدالعالي أنه يتم مراجعتها بصفة مستمرة، إذ بلغنا حتى الآن النسبة الثامنة من البروتوكلات العلاجية، والتحديث مستمر، لأن الأهم هو سلامة الأدوية المستخدمة، مشددا على أنه حتى الآن لم يثبت وجود أي دواء علاجي لفايروس كورونا، أو فعاليته في مكافحة المرض.ونفى العبدالعالي الاستمرار في إيقاف دواء هيدروكسي كلوروكين، حتى الآن، مبينا أنه تم إيقافه لمدة لم تزد على أسبوع واحد، وتمت معاودة استخدامه، بعد التأكد من التنبيهات، وفي فترة التوقف استمرت متابعة الحالات التي تناولت الدواء للتحوط من أي تأثيرات.وحول أسرّة العناية المركزة أوضح العبدالعالي أن التخطيط مستمر في الزيادة منها ويتطلب ذلك توفير أجهزة وكوادر والمستلزمات العلاجية وكل ذلك في مساره وما هو مخطط إضافته سيتم في المرحلة القادمة.وبينت وزارة الصحة أنه على صعيد المؤشر اليومي خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 3288 إصابة جديدة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع الإجمالي إلى108571 حالة، منها 31449 حالة نشطة، من بينها 1686 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة، كما تم تسجيل 37 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 وفاة، فيما سجلت 1815 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 76339 حالة.أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه سُجل حتى الآن عودة 47500 مواطن ومواطنة، قادمين عبر 250 رحلة من 51 وجهة دولية، وتوقع وصول أكثر من 19 ألف مواطن حتى نهاية يونيو، بواقع 4-5 رحلات يوميا، وبنسبة إشغال 60% من المقاعد، مشيرا إلى أنه فور صدور التوجيهات الكريمة بشأن إعادة الراغبين في العودة تم تسجيل 85107 مواطنين على منصة العودة، التي ستستمر حتى عودة آخر مواطن راغب في العودة، مشيرا إلى تنسيق سفارات المملكة مع تلك الدول، وإلى أن تأخر عودة البعض يرجع إلى إجراءات فنية في تلك الدول منها استصدار تصاريح. وحول عودة المقيمين في المملكة الحاملين تأشيرات إلى دولهم، أكد أن التنسيق مستمر من خلال سفاراتهم المعتمدة في المملكة، لعودة آمنة.من جانبه، أوضح المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء، أن المتوفر حاليا في الصيدليات يصل إلى 25 مليون كمامة، بمعدل إنتاج يومي يصل إلى مليوني كمامة، تنتجها 9 مصانع، فيما هناك 69 مصنع معقمات، بطاقة تزيد على 3.4 مليون لتر أسبوعيا، وهناك 3 مصانع ألبسة طبية، تنتج أكثر من 103 ملايين لبس. وأشار إلى قيام الجهات الرقابية بـ38 ألف جولة تفتيشية، سجلت خلالها 2721 مخالفة، وتم تلقي 133771 بلاغا واستفسارا. وحول عقار أبير الصيني، نفى ثبوت فعاليته مثل غيره من الأدوية ويخضع للاختبارات السريرية، وهناك 6 تجارب سريرية على أدوية سعودية، وبالطبع تأخذ زمنا أكثر من المتوقع.