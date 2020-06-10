في الوقت الذي نفى أمين منطقة تبوك المهندس فارس مياح الشفق لـ«عكاظ» إغلاق الأمانة أحد مراكز التسوق الكبرى، أصدرت إدارة المركز الذي تم إغلاقه بياناً تفصيلياً أكدت فيه أن الأمانة أغلقته بعد ظهور نتائج إيجابية لعاملين مصابين بفايروس كورونا.ووفقاً لبيان المركز (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) فإن «المركز أجرى فحص كوفيد -19 بالتنسيق مع الصحة، وبعد التأكد من إيجابية الحالات، تم التواصل مع أمانة المنطقة والعمل بتوجيهاتها وإغلاق المركز لاستكمال بقية الإجراءات الاحترازية؛ ومنها تعقيم المنشأة بالكامل، والتأكد من بقية الطواقم بخلوهم من الفايروس، وأنه لن يتم فتح المركز حتى التأكد من سلامة الجميع». وسألت «عكاظ» وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن سبب إغلاق أمانة تبوك المركز بعد ظهور النتائج الإيجابية وعدم إغلاقه وقت حالات الاشتباه، وأحالت الوزارة الاستفسار لأمانة تبوك، ولم يصل الرد حتى لحظة إعداد التقرير. وكانت «عكاظ» نشرت خبراً بعنوان «عكاظ ترصد إغلاق أمانة تبوك مركز تسوق.. والأمين: لم نغلقه» وأظهرت الصورة التي التقطتها عدسة الصحيفة على بوابات المركز، ملصقات الإدارة العامة لصحة البيئة لأمانة منطقة تبوك كتب عليها (مغلق)، لتعود الأمانة صباح أمس (الثلاثاء) بنشر خبر إغلاق مجمعين تجاريين على صفحتها عبر منصة «تويتر».