بين أكثر من 20 ألف بحث عالمي في فايروس «كوفيد-19» اختارت منظمة الصحة العالمية بحثاً لطلاب سعوديين مبتعثين للدكتوراه في جامعات بريطانية، واعتمدت المنظمة الدولية على نتائج البحث في ثلاثة تقارير علمية وفي الدليل والقواعد الإرشادية الحديثة 2020 التي تخدم الممارسين الصحيين في محاربة الجائحة.وأوضح قائد فريق البحث الدكتور جابر سعود القحطاني، أن الباحثين السعوديين من طلاب الدكتوراه في بريطانيا شاركوا مع نخبة من البريطانيين من تخصصات عدة لدراسة معدل الانتشار والشدة والوفيات المرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن والتدخين لدى مرضى كوفيد-19، وذلك لعدم وجود أي دراسات علمية سابقه تبين المخاطر المحتملة من تفاقم الحالات والوفيات المحتملة التي يسببها فايروس كورونا على المرضى والمدخنين، وتعالج المراجعة المنهجية المبنية على الأدلة العلمية الفجوة في المعرفة بهدف مساعدة الأطباء على تقييم تشخيص عدوى الفايروس في المرضى والمدخنين.وأضاف القحطاني أنه أجريت المراجعة المنهجية للدراسة وفق الطرق العلمية المفضلة في المراجعات المنهجية والتحليلات الوصفية وتسجيل الدراسة في موقع «بروزبيرو» الشهير لتوثيق الطريقة العلمية للدراسة، والبحث في قواعد البيانات واستخدام إستراتيجية بحث شاملة. كما عمل الباحثون على الخصائص الوبائية والسريرية وميزات كورونا في مرضى الانسداد الرئوي والمدخنين، ودمج بيانات رقمية من دراسات عدة متفقة مع عملية الاختيار للتقييم للحصول على التأثير العام.وأوضح الدكتور القحطاني أنه تم فحص 123 دراسة، 61 منها تمت مراجعتها بالكامل واختيار 15 دراسة توافقت مع معايير الاختيار للتقييم. لـ 2473 مريضاً، وبلغ معدل الوفيات 7.4 % والانتشار المجمع لمرضى التنفس المزمن المصابين (1%-3%) ومعدل الانتشار المجمع للمدخنين المصابين بكورونا (4%- 14%).وكشف أن مرضى الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة للإصابة بأمراض أكثر خطورة، مقارنة بالمرضى غير المصابين بمرض الانسداد الرئوي مع نسبة خطورة عالية لتضاعف المرض مع كوفيد 19، وللأسف هذا مرتبط بمعدل وفيات عال لمرضى الانسداد الرئوي المزمن. وأظهرت النتائج أن 22 % من المدخنين الحاليين و46 % من المدخنين السابقين كانت لديهم مضاعفات شديدة، كما أظهرت الدراسة نسبة الخطر المحسوبة على المدخنين الحاليين وهم أكثر عرضة في أن تكون لديهم مضاعفات مقارنة مع المدخنين السابقين وغير المدخنين، وللأسف معدل الوفيات عال في المدخنين الحاليين بنسبة 38 %.وأوصى أعضاء الفريق المرضى بوضع خطط فعالة لضمان الوقاية من كورونا كاستخدام الرعاية الصحية عن بعد مع مرضى التنفس الرئوي المزمن لضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة والحد من الاتصال المباشر، مع حملات التوعية للإقلاع عن التدخين.فريق البحث:¶ جابر سعود القحطاني- كلية لندن¶ عبدالإله الشهراني - كلية لندن¶ ماطر المحمادي- كلية لندن¶ سعيد الغامدي - جامعة امبريال كولج لندن¶ عبدالله القحطاني - جامعة نوتينقهام¶ شومونتا كوادري - كلية لندن الجامعية¶ سوابنا ماندال - كلية لندن الجامعية والمستشفى الملكي¶ جون هيرست - بروفيسور كلية لندن والمستشفى الملكي