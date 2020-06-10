كشفت مصادر لـ «عكاظ» تفاصيل العطل الذي أصاب شبكة الأوكسجين المخصص للحالات الحرجة لمصابي كورونا بمستشفى الملك فيصل بالطائف، إذ كان بلاغ العطل ورد عند الساعة 7:36 صباح الجمعة الماضي عن حدوث انخفاض ضغط الأوكسجين في المبنى الرئيسي، وتمت مباشرة البلاغ على الفور وإخلاء 17 من غرف العناية المركزة إلى المستشفيات الخاصة، وانتهت آخر عمليات الإخلاء عند السابعة مساء. وطبقاً للمعلومات وصلت الشركة المشغلة للموقع بعد إخلاء المبنى لفحص أسباب العطل، وأفاد الوكيل بدخول شوائب في دائرة لوحة التخفيض وتم تننظيف الدائرة وتشغيلها، وتبين بعد الفحص أن الضغط الخارجي لخزان الأوكسجين طبيعي، وتبين وجود منظم تالف بسبب الاستهلاك الزائد، وتم عمل حساب كميات سريان الأوكسجين وتحديد عدد الأسرة بكل قسم إذ إن الاستهلاك متوسطه من 5 - 6 لترات في الدقيقة للمريض، ومن الممكن أن يصل إلى 10 لترات في الدقيقة كحد أقصى وفي هذه الحالة لن يتم عمل وإشغال الأسرة بشكل كامل ما يؤثر على الضغوط بجميع الأقسام، وتم تغيير المنظم التالف واختباره على الضغوط داخل المستشفى ويعمل الآن بحالة جيدة. وأوصت الشركة بتركيب خزان أوكسجين آخر احتياطي مع ملحقاته ولوحة تخفيض ضغط أو تركيب محطة توليد أوكسجين ذات سعة عالية مع أهمية وجود فنيي مقاول الصيانة على مدار الساعة لمتابعة الضغوط داخل المحطة ولوحات الأقسام. وحاولت «عكاظ» التواصل مع مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني، حول عدد الأسرة المخصصة للحالات الحرجة ونسبة الإشغال وتداعيات عطل شبكة الأوكسجين لكنه فضل الصمت.وأشارت المعلومات إلى أن إجمالي الحالات التي تم نقلها بسبب العطل المفاجئ من مرضى كورونا بلغ 17 حالة، 8 منها نقلت إلى أحد مستشفيات القطاع الخاص وسط المحافظة، و7 إلى مستشفى خاص بالحوية، وحالتان نقلتا إلى مستشفى بالمحافظة.وكانت صحة الطائف أكدت في بيان نشرته «عكاظ» أنه تم التشغيل التجريبي بعد إصلاح عطل مركز الأوكسجين مع تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب العطل. وقال حينها المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي إن الاختبارات التشغيلية تتم بمراحل متعددة على مدى 48 ساعة يتبعها وضع خطة استعادة المرضى المنومين عند اكتمال عمليات التشغيل كافة دون ملاحظات وتطبيق ما تم اعتماده من بدائل أخرى لتفادي تكرار العطل. وبيّن المتحدث أن لجنة تحقيق كان وجه بها مدير صحة الطائف بدأت أعمالها حول أسباب العطل والإجراءات المتبعة والرفع بالنتائج والتوصيات، مشيراً إلى أن مجموعة من المعالجات الاحتياطية اعتمدها مدير الشؤون الصحية بالطائف لتطبيقها لمنع تكرار تعطّل الشبكة.