أطلق تطبيق «توكلنا» خدمة الحصول على «تصريح طبي طارئ» مدته ساعة واحدة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر والمجلس الصحي السعودي، تبدأ من لحظة الموافقة عليه، وذلك أثناء فترة منع التجول، وتتيح الخدمة للمستخدم طلب تصريح خروج لحالة صحية طارئة، تحتاج لنقلها إلى منشأة طبية بشكل عاجل. كما يسمح التصريح الطبي الطارئ بخروج الفرد المريض ومرافق آخر معه عند الحاجة، من مسكنه إلى المنشأة الطبية التي يحتاج لتلقي العلاج بها، فيما يمكن لطالب التصريح إلغاؤه خلال 15 دقيقة من طلبه ولا يوجد حد يومي أو أسبوعي لطلب هذا التصريح، كما لا توجد عليه قيود جغرافية.من ناحية أخرى، أضاف تطبيق «توكلنا» تصريح «طالب»، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، تيسيراً على الطلاب؛ حتى يتمكنوا من الحصول على التصريح لحضور وأداء الاختبارات في المقرات، وتتولى الهيئة مسؤولية رفع التصاريح للطلاب عبر التطبيق.