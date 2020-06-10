شدد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على أهمية تطبيق الخطط المعدة من قبل الجهات الحكومية للالتزام بالتدابير الوقائية لمكافحة تفشي وانتشار فايروس كورونا المستجد، مثمناً جهود جميع القطاعات الصحية والخدمية والأمنية التي عملت بمهنية عالية وبذلت جهودا كبيرة من خلال التعامل مع جائحة كورونا بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقباله أمس رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمنطقة.واطلع خلال اللقاء على تقرير مفصل عن أعمال الفرع وما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها.