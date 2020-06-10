تنفذ أمانة الطائف مبادرة لزراعة أشجار الفاكهة المحلية كالتوت والرمان والتين في عدد من المواقع العامة. وبدأت فرق الإدارة العامة للحدائق والتجميل في تنفيذ المبادرة بميدان المئوية ومواقع عدة من مدخل الطائف (طريق الهدا)، وتم اختيار عدد من الجزر الوسطية والحدائق والمنتزهات لزراعة الشتلات.وأجرت أمانة الطائف استقصاءً للرأي أخيراً عكس تقبل أفراد المجتمع لهذه المبادرة التي دعمتها وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.