حظيت منطقة عسير بإضافة كليتين تقنيتين جديدتين في محافظتي سراة عبيدة وبلقرن، بعد قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تحويل 11 فرع كلية بمختلف المناطق إلى كليات تقنية مستقلة، لتفتح أبوابها للمتدربين مطلع العام التدريبي القادم 1442هـ.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي أن منطقة عسير حظيت بمشروعات تقنية ضخمة سواء على مستوى الكليات التقنية للبنين والبنات أو المعاهد الثانوية الصناعية، إذ تمثل إضافة كليتين تقنيتين جديدتين بالمنطقة نقلة نوعية في العملية التدريبية. وأشار الحفظي إلى أنه أصبح في منطقة عسير الآن 9 كليات تقنية للبنين، و6 كليات تقنية للبنات، و10 معاهد صناعية ثانوية، و5 معاهد للتدريب بالسجون، تخدم أبناء وبنات المنطقة في مختلف المحافظات.