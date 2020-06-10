أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط كافة المحلات التجارية في حي الهميلة، لمخالفة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة للحد من تفشي ونقل فايروس كورونا المستجد.

وتمثلت المخالفات في إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المحلات، وعدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وكذلك عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وواصلت بلدية خميس مشيط متابعتها لخطط الإجراءات الاحترازية في المحافظة وأجرت أكثر من 9 آلاف حملة تطهير وتعقيم للشوارع والأماكن العامة، ووزعت عدداً من المعقمات والمطهرات والكمامات على المواطنين والمقيمين، كما نفذت جولات ميدانية لتفكيك التكتلات العمالية والمحافظة على بروتوكول التباعد الاجتماعي.