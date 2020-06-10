أنجزت أمانة منطقة الجوف تركيب 77 وحدة إنارة و69 عمودا جديدا بقدرة 205 وات بتقنية (LED) بطريق خالد بن الوليد، في إطار جهودها لاستكمال تنفيذ الخدمات البلدية في المنطقة وترشيد استهلاك الطاقة بزيادة الاعتماد على وحدات الإنارة الموفرة.

وأوضح وكيل أمين منطقة الجوف للتشغيل والصيانة المهندس أحمد بن موسى العيسى أن خطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية التي يجري تنفيذها بدعم من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، تضمنت تطبيق المعايير العالمية في تصميم الإنارة الحديثة في جميع شبكات إنارة الشوارع والميادين، كما تم استخدام وحدات الإنارة (LED) الموفرة والتي ثبت تميزها في ترشيد الطاقة بنسبة تجاوزت 55% من القدرة الكهربائية التي تصل إلى ضعف شدة إنارة وحدات الإنارة بالهالوجين، فضلاً عن كفاءة عمل هذه النوعية من الوحدات في الأجواء الممطرة والعواصف الترابية بما يتلاءم مع أجواء المملكة ويجعلها أكثر أماناً وأقل خطورة من وسائل الإنارة التقليدية.

وأشار العيسى إلى نجاح أمانة الجوف في تجربتها لترشيد الطاقة المستخدمة في إنارة الشوارع والميادين التي بدأ العمل عليها قبل نحو عامين، وشملت تركيب ما يزيد على 92000 وحدة إنارة بتقنية (LED).