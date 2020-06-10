واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أسرة مؤذن مسجد صالح الفريجة بحي النظيم، شرقي الرياض، سالم مشوط العنزي، الذي وافته المنية أمس بسبب فايروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح مع أسرة الفقيد، ونقل خلاله تعازي ومواساة الوزير آل الشيخ الحارة ودعائه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان، راجياً من الله أن يجعل ما أصابه كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته، وأن يجعله من الشهداء.

من جانبه، شكر ابن المتوفى نايف بن سالم العنزي، الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على مواساته له ولأسرته، وما عبر به من مشاعر صادقة غير مستغربة منه، مؤكداً أن لهذه التعزية والمواساة أثر بالغ في نفسه وأسرته، سائلاً الله له ولكافة منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الرياض التوفيق والإعانة، وأن لا يريهم أي مكروه وأن يصرف عن بلادنا الوباء والبلاء.