دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الخدمات الإلكترونية في مباشرة الدعوى الجزائية لمرحلة التحقيق الخاصة بالمحامين السعوديين الذين يحملون رخصة مزاولة مهنة المحاماة، أو المحامين الدوليين المرخصين لمزاولة المحاماة داخل المملكة.

وتتيح الخدمة تقديم الطلبات والاستعلام عن القضايا وخدمة الإبلاغ عند مباشرة عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق عبر الرسائل النصية، ورفع الدفوع والاعتراضات وإرفاق المستندات اللازمة، وكذلك طلب زيارة للعضو المختص أو رئيس الدائرة.

وتأتي الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة عبر بوابتها الإلكترونية لتحقيق العدالة الناجزة من خلال خدمات النيابة عن بُعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.

وأشار النائب العام إلى أن المحامين شركاء للنيابة العامة في حماية المجتمع والفرد وفق النظام، ووجودهم في إجراءات الدعوى الجزائية بمرحلة التحقيق يقويها ويدعمها، لافتاً إلى أن جميع ما يقدم من دفوع أو طلبات في هذا الشأن محل رعاية أعضاء النيابة العامة، مؤكداً على الدور البارز للمحامين في إحقاق العدالة، ومشيداً بالتطور التقني الذي تشهده المملكة العربية السعودية وفق رؤيتها المباركة 2030، والذي تولي فيه النيابة العامة التحول الرقمي أولوياتها.