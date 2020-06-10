طالب عدد من مزارعي مركزي الثنية وتبالة والقرى الممتدة على طول وادي تبالة، بفتح بوابات السد لاستفادة مزارعهم من مخزون مياه السد.

وقال محمد آل عطيان: «مع بدء موسم الصيف نضبت مياه الآبار بمزارعنا، الجفاف الحاصل الآن يهدد محاصيلنا الزراعية بالثنية، خصوصا التمور، التي ننتظر محصولها منذ سنة ليستوي في الأيام القادمة».

وأوضح آل عطيان أن أهل الوادي يعتمدون على مياه الآبار في منازلهم، لافتاً إلى أن جفافها يحملهم أعباء مالية لتوفيرها بالمنازل وسقيا مزارعهم.

من جانبه، ذكر عامر الأكلبي أن مخزون السد كبير ومزارعي المناطق الواقعة على ضفاف الوادي ينتظرون إطلاق المياه بالوادي للشرب وري مزارعهم، خصوصا مع عدم وجود شبكات المنازل.

من جهته، قال مدير البيئة والزراعة والمياه بمحافظة بيشة المهندس سالم القرني: «تم رفع طلب لفرع الوزارة بعسير لتصريف كمية من المخزون ليستفيد المزارعون، وننتظر الرد، لأن الموافقة من الوزارة».