تصدرت عروس المصائف «الطائف» قائمة المدن الأكثر هطولاً للأمطار، وذلك في تقرير نشرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن كميات هطول الأمطار على مدن المملكة ونسبة تغيرها عن المعدل لشهر مايو 2020.

وبلغت نسبة هطول الأمطار في الطائف 60 ملم، تليها نجران 50 ملم، والباحة 36 ملم، وأبها 16 ملم، وخميس مشيط 14 ملم، والقيصومة 14 ملم، وبيشة 12 ملم، فيما تراوحت نسبة الهطول في القريات وتبوك ووادي الدواسر وشرورة وعرفة بين 8 - 2 ملم.

وأنعشت الأمطار التي هطلت على الطائف خلال الأيام الماضية السياحة الداخلية، وتمركز السياح في مرتفعاتها الهدا والشفا بأعداد كبيرة وسط زخات المطر.

ورسمت الأمطار لوحات ربانية تشع بجمال وديان الطائف وسهولها وجبالها، وسط شلالات منهمرة من أعالي جبالها.