أطلق أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، رابطة التطوع الصحي بالتعاون مع رابطة التطوع بالإمارة ومركز التطوع الصحي بالتجمع الصحي بالقصيم، لتنظيم العمل التطوعي الصحي في المنطقة.

وشاهد أمير المنطقة عرضاً مرئياً عن تجربة أحد المتطوعين الصحيين وتنوع العمل، ورغبة العديد من أبناء الوطن في ممارسة هذه المهنة.

وعبّر الأمير فيصل بن مشعل عن فخره واعتزازه برابطة التطوع الصحية بمنطقة القصيم التي تقوم بأعمال إنسانية وخيرية ووطنية عظيمة في ظل هذه الظروف الصعبة، وبلغ عدد المتطوعين والمتطوعات بها ما يقارب 2300 متطوع ومتطوعة.

وأضاف: «تعودنا من أبطال الصحة في جميع أرجاء الوطن بل وفي الدول المتقدمة خارج الوطن على التضحيات، واعتبار مهنة الطب عملا إنسانيا لا يقتصر على دين أو جنسية أو عرق، وكما يطلق عليهم بأنهم بلسم شافٍ للمريض».

وأشار أمير القصيم إلى أن إطلاق رابطة التطوع الصحية يأتي تفعيلاً لمبدأ التعاون بين أفراد المجتمع، واستجابة لرغبات المتطوعين من ممارسين صحيين ومتخصصين في مجالات داعمة في التطوع الصحي، وتعزيزاً لتنظيم العمل التطوعي الصحي بالقصيم.