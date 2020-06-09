خصصت صحة جازان تسعة مراكز صحية بعدد من محافظات المنطقة، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، للكشف عن فايروس كورونا المستجد دون موعد مسبق.

وأوضحت صحة جازان أن المراكز التسعة التي تم تخصيصها للفحص عن كورونا تشمل مركز صحي مخطط خمسة بمدينة جيزان، ومركز صبيا للرعاية الأولية بمحافظة صبيا، ومركز ضمد الجنوبي بمحافظة ضمد، مركز الرعاية الأولية بمحافظة العيدابي، ومركز المطعن بمحافظة بيش، ومركز الرعاية بقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان، ومركز أبو عريش الجنوبي بمحافظة أبو عريش، ومركز الرعية الأولية بمحافظة أحد المسارحة، ومركز صحي خبت الخارش بمحافظة صامطة.

وبينت أن تلك المراكز تحوي عيادات «تطمن» لفحص المواطنين أو المقيمين أو مخالفي نظام الإقامة لخدمة كل من يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، راجية العون والتوفيق والسلامة للجميع.