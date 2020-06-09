أغلقت اللجان الأمنية بشرطة جدة وحرس الحدود كافة الواجهة البحرية في المحافظة على مدار 24 ساعة، والتي تضم الواجهة البحرية، والكورنيش الجنوبي، وأبحر الشمالي والجنوبية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المُتخذة للحد من التجمعات.
وكان شاطي جدة قد شاهده خلال الأيام الماضية ازدحاماً استدعى إغلاق كافة مواقف السيارات على الواجهة البحرية، وتكثيف دوريات الأمن للحد من التجمعات وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فايروس «كورونا».
وكان شاطي جدة قد شاهده خلال الأيام الماضية ازدحاماً استدعى إغلاق كافة مواقف السيارات على الواجهة البحرية، وتكثيف دوريات الأمن للحد من التجمعات وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فايروس «كورونا».