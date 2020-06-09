أغلقت اللجان الأمنية بشرطة جدة وحرس الحدود ‏كافة الواجهة البحرية في ‏المحافظة على مدار 24 ساعة، ‏والتي تضم الواجهة البحرية، والكورنيش الجنوبي، وأبحر ‏الشمالي والجنوبية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المُتخذة للحد من التجمعات.‏وكان شاطي جدة قد شاهده خلال الأيام الماضية ازدحاماً ‏استدعى ‏إغلاق كافة مواقف السيارات ‏على الواجهة البحرية، وتكثيف دوريات الأمن للحد من التجمعات وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فايروس «كورونا».