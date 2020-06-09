أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أول رخصة إلكترونية «رخصة خاصة بقوارب الصيد» لأحد المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن المستفيد تمكن من تقديم الطلب عن بعد في بوابة الخدمات الإلكترونية للثروة السمكية، لإصدار رخصة صياد حرفي وتسجيل رقم للرخصة، ليستفيد من تسجيل القوارب التابعة له وإصدار رخصها، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الأخرى للصيادين التي تشمل إصدار وتجديد رخص عمال الصيد (المواطن، والأجنبي)، وتغيير نشاط الصيد.

يذكر أن الوزارة تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة في جميع القطاعات، كما يمكن الاستفادة من الخدمات بزيارة الرابط: https://web.mewa.gov.sa/MFLS/Default.aspx