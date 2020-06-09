أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) أنه تم تسجيل 3288 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصل مجموع الحالات 108571 الى فيما سجلت 1815 حالة تعافي جديدة و37 حالة وفاة، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي الى 76339 ومجموع الوفيات الى 783 حالة وفاةوبلغ مجموع الحالات النشطة 31449 منها 1686 حالة حرجة.وتوزعت الاصابات في المناطق على النحو التالي: الرياض1099 جدة447 مكة المكرمة411 الدمام198 الخبر145 القطيف131 الهفوف 94 الجبيل53 خميس مشيط50 المبرز46 الطائف42 المزاحمية39 الظهران38 راس تنورة24 حفر الباطن23 ابها 18 احد رفيدة18 صفوى 18 حائل17 الخرج16 محايل عسير13 الدرعية12 وادي الدواسر11.