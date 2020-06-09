أضاف تطبيق «توكلنا» تصريح «طالب»، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، تيسيراً على الطلاب؛ حتى يتمكنوا من الحصول على التصريح لحضور وأداء الاختبارات في المقرات. وتتولى الهيئة مسؤولية رفع التصاريح عبر التطبيق للطلاب الذين يجب عليهم التسجيل في تطبيق توكلنا؛ للاستفادة من التصريح.



ويعد التصريح جواز المرور النظامي للطلاب، فمن خلاله يستطيع الطالب أن يحصل على تصريح مؤقت للسائق الذي يتعامل معه لإيصاله إلى مقر الاختبار.



وتشير الهيئة إلى أن مدة التصريح الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة، هي نفس المدة المحددة للطلاب من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.



وبدوره قدم رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، شكره للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، على ما قدمته من دعم لمشروع التحول الرقمي، وتفعيل الشراكة مع الهيئة في وقت وجيز، معبراً عن تقديره لما تم من جهود كان لها أثرها الإيجابي في التيسير على الطلاب، في تنقلاتهم، وتمكنهم من أداء الاختبارات في المقرات.