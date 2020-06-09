يلتزم كورنيش جازان بالحد الأدنى من وجود المتنزهين خلال فترة السماح بالتجول الجزئي، إذ خلت مرافقه والواجهة البحرية من الزوار، فضلاً عن وجود أعداد متفرقة من عشاق ممارسة صيد الأسماك والغطس والسباحة خلال الفترة التي يسمح فيها بالتجول.



ورصدت «عكاظ» خلال جولتها في واجهة جازان البحرية ضعف الحركة المرورية ووجود أعداد قليلة من عشاق البحر.



وقال عدد من الصيادين والمتنزهين إن الكورنيش يشهد هدوءاً وعدم إقبال المتنزهين له نظراً إلى الإجراءات الاحترازية من تفشي فايروس كورونا والوعي الذي وصل إليه العديد من أهالي المنطقة بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.



وخلت الحدائق العامة من روادها في فترة السماح بالتجول. وقال يحيى كريري إن المواطن استوعب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات الرسمية، لافتاً إلى أن الالتزام بالتعليمات يشكل العامل الحاسم في السيطرة على الوضع، فالمواطن يتعامل مع الوضع وفقاً للتطورات، وأضاف فيصل أبوعمرين أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية أصبح جزءاً من الروتين اليومي لدى المواطن، مضيفاً: «فضلاً عن اختفاء ظواهر الزحام في الواجهة البحرية والشوارع، نظراً إلى وجود الوعي الكافي لدى سكان المنطقة».