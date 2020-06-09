كشفت وزارة الصحة السعودية أخيراً، كيفية صنع الكمامات القماشية للوقاية من فايروس كورونا، في ظل التوجيهات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تشجع على وضع الأقنعة المصنوعة من القماش.

وشاركت وزارة الصحة بخطوات توضح كيفية صنع المرء كمامة قماشية، في تغريدة على «تويتر».

ولصنع الكمامة القماشية، سيحتاج الشخص إلى قطعة قماش مناسبة للوجه، ومطاطات الشعر، أو أي مطاطات أخرى.

وتتضمن العملية 4 خطوات فقط، هي: ثني طرفي القماش من الداخل للحصول على طبقتين، قلبها وثنِي طرفيها من الداخل مرة أخرى، أخذ المطاط وربطه بإحدى الجهات ومن ثم ربطه بالجهة الأخرى، كي تصبح الكمامة القماشية جاهزة.