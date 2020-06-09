أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» سيكون متاحا في الأسواق في سبتمبر القادم.

وقال تاج الدين خلال تصريحات تلفزيونية إن اللقاح أنتجته شركة متعددة الجنسيات سويدية بريطانية.

وأوضح أن «إحدى الشركات وهي من العاملة في مصر ولها مصنع محلي داخل البلاد، قالت إنها ستنتج 400 مليون وحدة تطعيم من فايروس كورونا».

وتابع: «خلال عام 2021 ستنتج ملياري جرعة، وبدأت إنتاج العقار وحاليا في التجارب النهائية، وسيكون منتجا آمنا وفعالا، وسيتم استخدامه في شهر سبتمبر حال نجاح التجارب السريرية الأخيرة».