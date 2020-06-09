ليس بالجديد في العرف الإعلامي أن يكون قرب المراسل التلفزيوني أو الصحفي من الحدث أولوية قصوى لضمان حصوله على المعلومة الحقيقية وتغطيتها بشكل دقيق إلا أن ثمة إعلانا طرحته شبكة «bbc عربي» كان على النقيض من قوانين الإعلام وأعرافه، فالوظيفة مراسل لشؤون الخليج، والشرط أن يكون مقره في بيروت الأمر الذي وصفه مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري القحطاني بأنه ليس بالجديد على تلك الشبكة وأخواتها، فالتسميات تتعدد ‏والتحرير موحد، الأخبار عن الخليج وتحرر بالضاحية الجنوبية في بيروت.وأضاف القحطاني خلال حديثه لـ«عكاظ» أننا ننتقد سياسة تلك الشبكات وطريقة تعاملها مع قضايا الخليج ونطلب منهم أن يخرجوا على المكشوف لا أن يختبئوا خلف مفاهيم المهنية.وقال القحطاني عبر حسابه في موقع تويتر: للعلم هناك أكثر من 16 قناة إخبارية أمريكية وبريطانية وفرنسية وألمانية وروسية وصينية وتركية وإيرانية وغيرها آلاف المواقع تبث باللغة العربية وتستهدف العرب وتحدد أجنداتها وسياساتها وزارات خارجية وجهات أمنية.وأوضح القحطاني أن هناك عملية تبادل الأدوار بين منظومة غسيل الأخبار بقيادة وتنسيق منبر الشر الجزيرة وبمشاركة BBC عربي والمنار والعالم والميادين ونيويورك تايمز وديرشبيغل وواشنطن بوست وغيرها، مشدداً على ضرورة مجابهة كذب تلك القنوات والشبكات والرد عليها بقوة وبمهنية ومصداقية عالية.