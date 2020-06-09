أعرب المدير المساعد لاتحاد وكالات الأنباء «يونا» زايد سلطان عبدالله عن الشكر للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده على الدعم غير المحدود لجهود مؤسسات العمل الإسلامي المشترك في خدمة قضايا الأمة الإسلامية.وأكد زايد سلطان في كلمته خلال تنظيم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» أمس (الاثنين) فعاليات ورشة عمل حول طرق تدقيق الأخبار وانتشار الشائعات مع أزمة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بمشاركة أكثر من 170 إعلامياً من 33 دولة، وعدد من المندوبين الدائمين لدى منظمة التعاون الإسلامي، وقدمها أستاذ الإعلام المشارك بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة التونسية مدرس صحافة التحري من صحة المعلومات الدكتور الصادق الحمامي.وأوضح أن الورشة إحدى مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي لاتحاد وكالات أنباء دول المنظمة الذي عقد في جدة برعاية وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، مشيراً إلى انها تخدم منسوبي وكالات الأنباء والإذاعات والتلفزيونات والصحف والمنصات الإلكترونية في العالم الإسلامي.من جانبه، أكد المدير بإدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور عبدالحميد الصالحي أهمية التدريب المتواصل والعمل المشترك لخدمة الإعلام والإعلاميين في دول المنظمة بما يصب في مصلحة خدمة قضايا الأمة الإسلامية على كافة الأصعدة.إثر ذلك تناول المحاضر الدكتور الصادق الحمامي البيئة التي تنشأ فيها الأخبار الكاذبة والمضللة والشائعات، والأدوات التي يلجأ إليها صناع الأخبار الكاذبة لتضليل الرأي العام، مشدداً على أهمية إدراك الصحفي أو الإعلامي لدوره في أنه ليس مجرد ناقل للمعلومات وإنما محقق ومدقق يقوم بالتحري عما يصل إليه من معلومات قبل أن يبدأ في معالجتها وتقديمها عبر وسيلته الإعلامية للرأي العام.