ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري.‏وبحث الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت وما واجهته من صعوبات وتحديات في أداء عملها والأهداف التي أنشئت من أجلها ومنها ضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدم لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.كما ناقش الاجتماع ما تم إنجازه من الأولويات التي وضعتها الهيئة في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.