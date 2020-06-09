بلغت إحصاءات العمليات المنفذة عبر مراجعة إدارات الجوازات عبر خدمة المواعيد الإلكترونية 12737 عملية في الفترة من 8/‏ 10/‏ 1441 وحتى 14/‏ 10/‏ 1441، وتنوعت العمليات بين إصدار وتجديد هوية مقيم، تأشيرة خروج وعودة، تأشيرة خروج نهائي، نقل خدمات، و إصدار وتجديد جواز السفر السعودي.ودعا مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المتاحة عبر منصتي «أبشر» و«مقيم» وفي حال تعذر تنفيذ الخدمة إلكترونياً يتم تسجيل موعد إلكتروني عن طريق خدمة المواعيد الإلكترونية بمنصة «أبشر» لمراجعة مقار إدارات الجوازات عند الحاجة مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء الزيارة.