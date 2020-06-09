وقفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة على التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني الذي تم تشييده على أرض مركز جدة للمعارض التابع للغرفة التجارية بشمال المحافظة، بتعاون ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث ستكون الطاقة الاستيعابية للمستشفى 500 سرير، وسيعمل على إجراءات استقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة وكذلك ممن لديهم أعراض خفيفة، لحين تماثلهم للشفاء.وأوضحت صحة جدة أن المستشفى الميداني الذي تبلغ مساحته 8000 متر مربع، تمت فيه مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية، حرصاً على سلامة الجميع، كما تم دعم المستشفى بالعديد من الطواقم الطبية والفنية المتخصصة وبعض الكوادر الإدارية، إلى جانب تزويده بالمستلزمات الطبية والأدوات وأنابيب الأوكسجين لضمان التعامل مع الحالات المصابة بمرض فايروس كورونا.وأشارت إلى أن الخطة التشغيلية للمستشفى تشمل التشغيل التجريبي في البداية بواقع 20 سريراً، للتأكد من فاعلية وجاهزية الأجهزة والمعدات التي تم تجهيز المستشفى بها كمرحلة أولى، حرصاً على أن يتم التشغيل وفق الخطط المعدة مسبقاً، إلى حين اكتمال التشغيل الكلي. ويضم المستشفى كافة الأقسام الطبية المساعدة المتمثلة في؛ المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية، والتموين الطبي.