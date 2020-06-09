وقعت وزارة الصحة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلمية وبحث آخر مستجداتها.ووقع المذكرة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز الدكتور أنس فارس الفارس. وتهدف مذكرة التفاهم المشتركة إلى التعاون في مجال تطوير التقنيات المتعلقة بتعزيز الصحة العامة لتقديم خدمات الاستشارات والحلول التقنية المبتكرة للمساهمة في تعزيز الرعاية الصحية بجميع مستوياتها والوقاية من الأمراض. كما تهدف المذكرة إلى التعاون في مجال الانتفاع المشترك من المنشآت وقواعد البيانات والمختبرات المستخدمة للبحوث والتطوير وتصنيع المنتجات.وتتضمن مذكرة التفاهم، التعاون بين وزارة الصحة والمدينة في مجال تقنيات الجينوم والحوسبة البيولوجية، وتقنيات اللقاحات والتصنيع البيولوجي، وتقنية المعلومات وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والتعاون كذلك في مجال النمذجة الرياضية والمحاكاة، وأنظمة الروبوت والتحكم الذاتي. كما تتضمن مجالات المذكرة التعاون في تقنيات الاتصالات وإنترنت الأشياء، والتصنيع المتقدم وتقنيات الصناعة الرابعة.