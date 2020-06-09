أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس (الإثنين)، تسجيل (3369) حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105283 حالة، منها 30013 حالة نشطة حالتها الصحية مطمئنة وتتلقى الرعاية الطبية، وتسجيل 68 حالة حرجة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 1632 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المكثفة. وأوضحت أنه تم تسجيل (34) حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 746 وفاة، كما تم تسجيل (1707) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (74,524) حالة. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.