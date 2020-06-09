أوضح رئيس لجنة التكافل الاجتماعي بجمعية تاروت الخيرية، عبدرب الرسول آل درويش، أن اللجنة تجري بحوثاً جديدة للمتقدمين الجدد وتحديث البحوث القديمة دورياً لمساعدة الفقراء والأرامل والمطلقات والتعاون مع جميع اللجان الأهلية، وكذلك القيام بأعمال طارئة غير مجدولة. وأضاف أن عدد المتقدمين المتضررين من جائحة فايروس كورونا، بلغ 350 متضرراً في جزيرة تاروت، أغلبهم من شريحة سائقي مركبات التوصيل وأصحاب الأسواق المتنقلة وحراس الأمن وبعض المتوقفين عن العمل، مشيراً إلى أن اللجنة استحدثت مشروع «تكاتف» لتطوير تقديم المساعدات بشكل آلي بالدفع مباشرة إلى حساب المستفيد البنكي والعمل على زيادة المساعدة الغذائية لكل المستفيدين. وأضاف آل درويش أن المستفيدين من الجمعية يحتاجون إلى المساعدات الضرورية كافة كالأجهزة الكهربائية والمساعدات التعليمية وسداد قيمة إيجارات السكن والمساعدات الطبية. واعترف أن أبرز الصعوبات تتمثل في عدم إفصاح المستفيدين عن معلومات أساسية تخدم الباحث في إعداد البحث ودراسة الحالة، مشيراً إلى أهمية العمل على استقطاب كوادر للعمل التطوعي.